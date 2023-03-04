Лукина Евдокия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878
Отец: Акакиев? Прокопий Акакиев
Мать: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
10.09.1895
Рождение ребёнка
Около 01.11.1896
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
12.12.1898
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Лукин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
14.05.1903
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1905
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1912
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович
Смерть
Неизвестно