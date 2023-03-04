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Лукина Евдокия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878

Отец: Акакиев? Прокопий Акакиев

Мать: Ульяна Васильевна

Бракосочетание
10.09.1895

Муж: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 01.11.1896

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
12.12.1898

Сын: Лукин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Лукин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1903

Сын: Лукин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Лукин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
08.04.1912

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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