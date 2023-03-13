Гринченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.?
Сын: Гринченко (яро)слава Александрович
Мать ребёнка: Гринченко (Сенина) Ирина Генадьевна
Рождение ребёнка
14.12.1971
Дочь: Дулькина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Гринченко (Сенина) Ирина Генадьевна
Смерть
Неизвестно