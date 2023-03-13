Гринченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.?

Сын: Гринченко (яро)слава Александрович

Мать ребёнка: Гринченко (Сенина) Ирина Генадьевна

Рождение ребёнка
14.12.1971

Дочь: Дулькина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Гринченко (Сенина) Ирина Генадьевна

Смерть
Неизвестно

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