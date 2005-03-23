Шульгин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Юрий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.04.1949

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1949

Отец: Шульгин Иван Андреевич

Мать: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.2005

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