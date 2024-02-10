Суворов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Тюменина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1983

Дочь: Суворова Лелик Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Суворова Тюменина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
31.01.1986

Дочь: Суворова Копыльцова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Суворова Тюменина Ольга Петровна

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