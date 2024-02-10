Суворов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1983
Дочь: Суворова Лелик Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Суворова Тюменина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1986
Дочь: Суворова Копыльцова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Суворова Тюменина Ольга Петровна