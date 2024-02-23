Поляков Алексей Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Поляков Александр Алексевич
Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Полякова Анна Арсениева
Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской