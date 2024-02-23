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Поляков Алексей Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Надежда Арсениева

Рождение ребёнка
1881

Сын: Поляков Иоанн Алексевич

Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева

Рождение ребёнка
1890

Сын: Поляков Александр Алексевич

Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Полякова Анна Арсениева

Мать ребёнка: Полякова Надежда Арсениева

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской

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