Перегудов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перегудов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перегудова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2000
Сын: Перегудов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область