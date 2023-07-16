Перегудов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегудов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перегудов Сергей

Мать: Перегудова Ольга Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перегудов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перегудова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.2000

Сын: Перегудов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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