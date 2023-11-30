Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2006
Сын: Боровинский Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
07.04.2011
Сын: Боровинский Даннил Дмитриевич
Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
15.08.2016
Дочь: Боровинская София Дмитриевна
Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович