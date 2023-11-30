Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровинская (Козлова) Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровинский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
29.11.2006

Сын: Боровинский Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
07.04.2011

Сын: Боровинский Даннил Дмитриевич

Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
15.08.2016

Дочь: Боровинская София Дмитриевна

Отец ребёнка: Боровинский Дмитрий Владимирович

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