(Талалаева) Анастасия Ивановна
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
Около 1935
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия