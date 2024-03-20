(Талалаева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Талалаева) Анастасия Ивановна

Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Смерть
Около 1935
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
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