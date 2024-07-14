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Бурашникова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Данило Ѳотiев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бурашникова Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев

Рождение ребёнка
01.09.1828

Дочь: Бурашникова Марфа Данилова

Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бурашникова Аграфена Данилова

Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Маркова (Бурашникова) Ксения (Аксинья) Данилова

Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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