Бурашникова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бурашникова Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев
Рождение ребёнка
01.09.1828
Дочь: Бурашникова Марфа Данилова
Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Бурашникова Аграфена Данилова
Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Маркова (Бурашникова) Ксения (Аксинья) Данилова
Отец ребёнка: Бурашников Данило Ѳотiев
Смерть
Неизвестно