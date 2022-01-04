Хамитова (Умергалина) Назира Галеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Умергалина) Назира Галеевна

Место рождения

д.Байгужа, Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

12.01.1950

Дата смерти

04.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.
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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Марат Зуфарович

Рождение ребёнка
25.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Марат Зуфарович

Смерть
04.01.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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