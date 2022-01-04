Хамитова (Умергалина) Назира Галеевна
Место рожденияд.Байгужа, Ишимбайский район, БАССР
Дата рождения12.01.1950
Дата смерти04.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Марат Зуфарович
Смерть
04.01.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно