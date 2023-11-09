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Демяненко Михаил Александрович
Демяненко Михаил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.1977
Пол
Мужской
Отец
Демяненко Александр Дмитриевич
1952 г.р.
Мать
Демяненко (Каширина) Анна Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1977
Отец:
Демяненко Александр Дмитриевич
Мать:
Демяненко Анна Васильевна
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