Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти25.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1847
Сын: Султанов Иван Илларионович
Отец ребёнка: Султанов Илларион Ионович
Смерть
25.01.1888
Мордовское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)