Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.01.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Илларион Ионович

Рождение ребёнка
08.09.1847

Сын: Султанов Иван Илларионович

Отец ребёнка: Султанов Илларион Ионович

Смерть
25.01.1888
Мордовское Афонькино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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