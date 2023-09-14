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Сластников Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сластников Василий Самуилович

Мать: Сластникова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Сластникова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Сластникова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Галина Павловна

Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластников Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластников Николай Павлович

Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна

Смерть
1989
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