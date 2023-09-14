Сластников Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Сластникова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Сластникова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Галина Павловна
Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластников Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластников Николай Павлович
Мать ребёнка: Сластникова Валентина Филипповна
Смерть
1989