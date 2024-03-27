Распопов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна
о.Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна
г.Александров на Сахалине
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Александров на Сахалине
Похороны
Неизвестно
г.Александров на Сахалине