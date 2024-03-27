Распопов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна

о.Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна

г.Александров на Сахалине
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Распопова Назия Садертдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распопова Назия Садертдиновна

Смерть
Неизвестно
г.Александров на Сахалине
Похороны
Неизвестно
г.Александров на Сахалине
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