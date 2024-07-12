Щербаченко Александр П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаченко Александр П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина (Щербаченко) Ульяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1913

Сын: Щербаченко Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1913

Сын: Щербаченко Георгий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кобылки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Щербаченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1959
Льгов, город Льгов, Курская область

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