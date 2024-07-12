Щербаченко Александр П
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина (Щербаченко) Ульяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1913
Сын: Щербаченко Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1913
Сын: Щербаченко Георгий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Кобылки, Глушковский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щербаченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1959
Льгов, город Льгов, Курская область