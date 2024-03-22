Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иван Диомидов
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
05.08.1843
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
19.11.1845
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
24.04.1848
Сын: Максим Федоров
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно