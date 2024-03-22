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Федор Иванов

Место рождения

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Диомидов

Мать: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1843

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1845

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1848

Сын: Максим Федоров

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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