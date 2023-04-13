Rubin Louis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rubin Louis

Место рождения

Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)

Russia
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Freedman Fanny

Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Weinstein Rose

Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)

Работа или профессия
Неизвестно
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