Rubin Louis
Место рожденияRussia
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Russia
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Freedman Fanny
Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Weinstein Rose
Мать ребёнка: Rubin Ida (Ida)
Работа или профессия
Неизвестно