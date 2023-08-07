Сухотина (Усачева) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Усачева) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

07.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Усачев Гаврила Филиппович

Мать: Усачева Анна Захаровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шляхтичева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Знаменская Римма Ивановна

Отец ребёнка: Сухотин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин Иван

Смерть
07.02.1964
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