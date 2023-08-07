Сухотина (Усачева) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти07.02.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Усачев Гаврила Филиппович
Мать: Усачева Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шляхтичева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Знаменская Римма Ивановна
Отец ребёнка: Сухотин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухотин Иван
Смерть
07.02.1964