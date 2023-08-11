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Иваловских Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваловских Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Чазова) Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваловских Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: (Чазова) Евдокия Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чазова) Евдокия Гаврииловна

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