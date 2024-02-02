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Алексей Леонтьев
Алексей Леонтьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Леонтий Прохоров
1845 г.р.
Мать
Афимья Демидова
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Леонтий Прохоров
Мать:
Афимья Демидова
Смерть
Неизвестно
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