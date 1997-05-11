Мангушев Хафиз Жамалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангушев Хафиз Жамалетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1934

Дата смерти

11.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1934

Отец: Мангушев Жамалетдин Билялович

Мать: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Мангушев Ансар Хафизович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.1997
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области
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