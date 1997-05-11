Мангушев Хафиз Жамалетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1934
Дата смерти11.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1934
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.1997
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области