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Кругол Антоний/Антип Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кругол Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хильченкова Христина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1865

Сын: Кругол Игнатий

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1870

Дочь: Кругол Елена

Мать ребёнка: Хильченкова Христина Архиповна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кругаль Емельян Антонович

Мать ребёнка: Хильченкова Христина Архиповна

Смерть
Неизвестно

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