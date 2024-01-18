Кругол Антоний/Антип Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кругол Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1865
Сын: Кругол Игнатий
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1870
Дочь: Кругол Елена
Мать ребёнка: Хильченкова Христина Архиповна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кругаль Емельян Антонович
Мать ребёнка: Хильченкова Христина Архиповна
Смерть
Неизвестно