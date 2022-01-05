Бабкова Дина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкова Дина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабков Юрий Матвеевич

Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабков Юрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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