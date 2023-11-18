Горячева Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1968

Отец: не указан

Мать: Горячева Тамара Фёдоровна

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