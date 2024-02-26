Иван Федоров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1712 г.р.
Около 1715 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Федор

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красный Бор, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Савелий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Максим Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Кирила Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Харитон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1744

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