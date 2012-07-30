Нечаев Герман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Герман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

30.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
30.07.2012
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