Мухатаева Наталья Владимировна
женский, родилась 1913
умерла 1998, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Мухатаев Семён Михайлович01.02.1914 г.р.
Дети
Мухатаев Александр Семёнович25.05.1941 г.р.
Мухатаев Владимир Семёнович15.08.1946 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1941
Сын: Мухатаев Александр Семёнович
Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1946
Сын: Мухатаев Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1948
Сын: Мухатаев Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1951
Сын: Мухатаев Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович
Смерть
1998
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область