Мухатаева Наталья Владимировна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаева Наталья Владимировна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1913

умерла 1998, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Мухатаев Семён Михайлович01.02.1914 г.р.
Дети
Мухатаев Александр Семёнович25.05.1941 г.р.
Мухатаев Владимир Семёнович15.08.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухатаев Семён Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1941

Сын: Мухатаев Александр Семёнович

Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.1946

Сын: Мухатаев Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1948

Сын: Мухатаев Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1951

Сын: Мухатаев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Мухатаев Семён Михайлович

Смерть
1998
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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