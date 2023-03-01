Тарасов Егор Степанович
мужской, родился 21.04.1875, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
умер 26.10.1914, Пугачево, Нестеровский, Калининградская область
МатьПраскева МаркеловнаНеизвестно г.р.
ОтецТарасов Степан Родионович30.07.1850 г.р.
Супруги
Кожаринова Евдокия Васильевна1875 г.р.
Дети
Тарасов Максим Егорович14.08.1895 г.р.
Тарасова Анна Егоровна15.02.1897 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1875
Отец: Тарасов Степан Родионович
Мать: Праскева Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1895
Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1897
Дочь: Тарасова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1901
Сын: Тарасов Иван
Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Тарасов Василий
Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1905
Дочь: (Тарасова) Вера
Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна
Смерть
26.10.1914
Пугачево, Нестеровский, Калининградская область