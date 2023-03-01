Тарасов Егор Степанович 21.04.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасов Егор Степанович

Автор
ТТ
Тарасова Т.

мужской, родился 21.04.1875, Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

умер 26.10.1914, Пугачево, Нестеровский, Калининградская область

Мать
Праскева МаркеловнаНеизвестно г.р.
Отец
Тарасов Степан Родионович30.07.1850 г.р.
Супруги
Кожаринова Евдокия Васильевна1875 г.р.
Дети
Тарасов Максим Егорович14.08.1895 г.р.
Тарасова Анна Егоровна15.02.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1875

Отец: Тарасов Степан Родионович

Мать: Праскева Маркеловна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожаринова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Тарасов Максим Егорович

Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1897

Дочь: Тарасова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1901

Сын: Тарасов Иван

Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Тарасов Василий

Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
24.09.1905

Дочь: (Тарасова) Вера

Мать ребёнка: Кожаринова Евдокия Васильевна

Смерть
26.10.1914
Пугачево, Нестеровский, Калининградская область

Причина смерти: На войне

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