Терешкович Иван Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: (Кенько) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Клевко) Софья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Николай Иванович
Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Михаил Иванович
Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Филипп Иванович
Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Клевко) Софья Мироновна
Смерть
Неизвестно