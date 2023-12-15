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Терешкович Иван Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкович Влас Агеевич

Мать: (Кенько) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клевко) Софья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Николай Иванович

Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Михаил Иванович

Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Филипп Иванович

Мать ребёнка: (Клевко) Софья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клевко) Софья Мироновна

Смерть
Неизвестно

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