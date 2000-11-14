Пережогина (Журавлева) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1949
Дата смерти14.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Образование
С 1968 по 1973
Исторический факультет БГУ
Работа или профессия
С 1974 по 2000
ЦГИА РБ
Бракосочетание
07.10.1977
Рождение ребёнка
08.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пережогин Юрий Геннадьевич
Смерть
14.11.2000
Лекаревка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан