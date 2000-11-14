Пережогина (Журавлева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пережогина (Журавлева) Нина Николаевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1949

Дата смерти

14.11.2000

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: Журавлев Николай Васильевич

Мать: Журавлева Елена Феликсовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
С 1968 по 1973
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Исторический факультет БГУ
Работа или профессия
С 1974 по 2000
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
ЦГИА РБ
Бракосочетание
07.10.1977

Муж: Пережогин Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пережогин Юрий Геннадьевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.11.2000
Лекаревка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
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