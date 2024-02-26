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Марья Никитина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.01.1831 ст.

Муж: Борис Миронов (Ич)

Смерть
До 1833

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