Марья Никитина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.01.1831 ст.
Муж: Борис Миронов (Ич)
Смерть
До 1833