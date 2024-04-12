Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пунин Варфоломей Гордеевич
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пунин Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бастрыкина Евдокия Пунина
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Гордеевна
Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич
Смерть
Неизвестно