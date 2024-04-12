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Матрена Григорьевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пунин Варфоломей Гордеевич

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Пунин Игнатий Гордеевич

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пунин Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бастрыкина Евдокия Пунина

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пунин Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Гордеевна

Отец ребёнка: Пунин Гордей Фотиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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