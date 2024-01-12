Бондарев Василий
Место рожденияМосковская область, Подольске район, дер. Мостовское
Дата рождения1906
Дата смерти15.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бондарев Иван
Мать: Бондарева Варвара
Московская область, Подольске район, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
24.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева Александра
дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Сергей
Мать ребёнка: Бондарева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варикаша Антонина
Мать ребёнка: Бондарева Александра
Смерть
15.12.1942
Смоленская область, дер.
Причина смерти: На войне