Бондарев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Василий

Бондарев Василий

Место рождения

Московская область, Подольске район, дер. Мостовское

Дата рождения

1906

Дата смерти

15.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бондарев Иван

Мать: Бондарева Варвара

Московская область, Подольске район, дер. Мостовское
Рождение ребёнка
24.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева Александра

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Сергей

Мать ребёнка: Бондарева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варикаша Антонина

Мать ребёнка: Бондарева Александра

Смерть
15.12.1942
Смоленская область, дер.
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close