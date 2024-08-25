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Тестов Валентин Нестерович

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Место рождения

Тойси, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Тойси, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самуилова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самуилова Клавдия Ивановна

Сугуты, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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