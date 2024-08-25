Тестов Валентин Нестерович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самуилова Клавдия Ивановна
Сугуты, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно