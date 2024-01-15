(Аникина) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аникина) Анна Яковлева

Место рождения

д.Шилово

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Семён Яковлев

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Аникина) Настасья Семёнова

Отец ребёнка: Аникин Семён Яковлев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Аникина) Федора Семёнова

Отец ребёнка: Аникин Семён Яковлев

Смерть
Неизвестно

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