(Аникина) Анна Яковлева
Место рожденияд.Шилово
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Семён Яковлев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Аникина) Настасья Семёнова
Отец ребёнка: Аникин Семён Яковлев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Аникина) Федора Семёнова
Отец ребёнка: Аникин Семён Яковлев
Смерть
Неизвестно