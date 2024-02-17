Конова (Тимофеева) Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1912 ст.
Муж: Конов Семен Иванович
Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.
Сын: Конов Петр Семенович
Отец ребёнка: Конов Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Конов Семен Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.
Отец ребёнка: Конов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно