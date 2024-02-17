Конова (Тимофеева) Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова (Тимофеева) Зинаида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1912 ст.

Муж: Конов Семен Иванович

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.01.1913 ст.

Сын: Конов Петр Семенович

Отец ребёнка: Конов Семен Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Сын: Конов Николай Семенович

Отец ребёнка: Конов Семен Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.

Сын: Конов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Конов Семен Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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