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Coe Ephraim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1724

Дата смерти

06.02.1778

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

1704 г.р.

Жена

1728 г.р.

Дети

1755 г.р.
1757 г.р.
1760 г.р.
1764 г.р.
1766 г.р.
1769 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1724

Отец: Coe Ephraim

Мать: Coe (Miller) Hannah Comfort

Бракосочетание
17.10.1754

Жена: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
04.08.1755

Сын: Coe Daniel

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
05.09.1757

Дочь: Seward (Coe) Anne

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
16.09.1760

Сын: Coe Timothy

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
26.09.1764

Сын: Coe Canfield

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
10.08.1766

Сын: Coe Joel

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
12.12.1769

Дочь: (Coe) Mary

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Рождение ребёнка
26.10.1771

Сын: Coe Seth

Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna

Смерть
06.02.1778

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