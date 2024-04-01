Coe Ephraim
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1724
Дата смерти06.02.1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1724
Отец: Coe Ephraim
Бракосочетание
17.10.1754
Жена: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
04.08.1755
Сын: Coe Daniel
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
05.09.1757
Дочь: Seward (Coe) Anne
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
16.09.1760
Сын: Coe Timothy
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
26.09.1764
Сын: Coe Canfield
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
10.08.1766
Сын: Coe Joel
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
12.12.1769
Дочь: (Coe) Mary
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Рождение ребёнка
26.10.1771
Сын: Coe Seth
Мать ребёнка: Coe (Canfield) Anne Anna
Смерть
06.02.1778