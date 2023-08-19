Сафонова (Бабич) Алла
Место рождения
Дата рождения26.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961
Отец: Николай
Мать: Бабич (Бабич) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садков Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Сафонов Сергей
Бракосочетание
1980
Муж: Сафонов Сергей
Рождение ребёнка
12.04.1981
Сын: Сафонов Сергей
Отец ребёнка: Сафонов Сергей
Рождение ребёнка
26.04.1982
Сын: Сафонов Максим
Отец ребёнка: Сафонов Сергей