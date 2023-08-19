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Сафонова (Бабич) Алла

Место рождения

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961

Отец: Николай

Мать: Бабич (Бабич) Валентина

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садков Геннадий

Развод
Неизвестно

Муж: Сафонов Сергей

Бракосочетание
1980

Муж: Сафонов Сергей

Рождение ребёнка
12.04.1981

Сын: Сафонов Сергей

Отец ребёнка: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.04.1982

Сын: Сафонов Максим

Отец ребёнка: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва

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