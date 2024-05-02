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Иванов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1970

Сын: Иванов Святоний Ильич

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Романова Марита Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
06.11.1973

Сын: Иванов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Потапова Руслана Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Жиркова Ньургуяна Ильинична

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Иванов Илья Ильич

Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна

Смерть
Неизвестно

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