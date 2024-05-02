Иванов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Романова Марита Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Рождение ребёнка
06.11.1973
Сын: Иванов Сергей Ильич
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Потапова Руслана Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Жиркова Ньургуяна Ильинична
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Иванов Илья Ильич
Мать ребёнка: Иванова Галина Константиновна
Смерть
Неизвестно