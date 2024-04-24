Чукова Дарья Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
22.10.1867
Жених: д. Ухорской государственный крестьянин Василий Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской государственных имуществ крестьянская дочь девица Дарья Поликарповна Субботина 17 лет 1 браком ... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1883
Сын: Чуков Семен Федоров
Отец ребёнка: Чуков Василий Федорович
Смерть
Неизвестно