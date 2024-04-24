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Чукова Дарья Поликарповна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Субботин Поликарп Терентьевич

Мать: Субботина Авдотья Лукьяновна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.10.1867

Муж: Чуков Василий Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской государственный крестьянин Василий Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской государственных имуществ крестьянская дочь девица Дарья Поликарповна Субботина 17 лет 1 браком ... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1883

Сын: Чуков Семен Федоров

Отец ребёнка: Чуков Василий Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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