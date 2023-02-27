Рогозин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогозин Алексей

Мать: (Рогозина) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анисья

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Рогозин Денис

Мать ребёнка: (Рогозина) Анисья

Рождение ребёнка
17.06.1877

Сын: Рогозин Илья

Мать ребёнка: (Рогозина) Анисья

Смерть
Неизвестно

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