Рогозин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогозин Алексей
Мать: (Рогозина) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анисья
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Рогозин Денис
Мать ребёнка: (Рогозина) Анисья
Рождение ребёнка
17.06.1877
Сын: Рогозин Илья
Мать ребёнка: (Рогозина) Анисья
Смерть
Неизвестно