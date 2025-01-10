(Найдёнова) Любовь
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецНайдёнов СергейНеизвестно г.р.
МатьНайдёнова МарияНеизвестно г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Найдёнов Сергей
Мать: Найдёнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно