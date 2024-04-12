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Кишкичев Зосим Яковлевич

Место рождения

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.04.1836

Дата смерти

30.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1836

Отец: Кишкичев Яков Иванович

Мать: Кишкичева Татьяна Федоровна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кишкичев Василий Зосимович

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
66-68?
Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Кишкичев Константин Зосимович

Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишкичева Варвара Спиридоновна

Смерть
30.04.1896
в 60 лет
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