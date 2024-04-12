Кишкичев Зосим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1836
Дата смерти30.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1836
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кишкичев Василий Зосимович
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна
66-68?
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Зосимович
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Кишкичев Константин Зосимович
Мать ребёнка: Кишкичева Варвара Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1896
в 60 лет