(Горынцева) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1917
Сын: Горынцев Дмитрий Ананьевич
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1920
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1923
Дочь: Горынцева (Горынцева) Александра Ананьевна
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1926
Дочь: Лихоманова (Горынцева) Валентина Ананьевна
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горынцев Михаил Ананьевич
Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович
Смерть
Неизвестно