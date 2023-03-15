(Горынцева) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горынцева) Парасковья Ивановна

(Горынцева) Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1917

Сын: Горынцев Дмитрий Ананьевич

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1920

Сын: Горынцев Яков Ананьевич

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1923

Дочь: Горынцева (Горынцева) Александра Ананьевна

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Горынцев Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1926

Дочь: Лихоманова (Горынцева) Валентина Ананьевна

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горынцев Михаил Ананьевич

Отец ребёнка: Горынцев Ананий Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.