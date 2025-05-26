Леонтьев Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Валерий Васильевич

Мать: Леонтьева Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
05.05.2015

Сын: Леонтьев Даниил Викторович

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
13.04.2020

Дочь: Леонтьева Ульяна Викторовна

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
26.11.2023

Дочь: Леонтьева Яна Викторовна

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна

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