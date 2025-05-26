Леонтьев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.2015
Сын: Леонтьев Даниил Викторович
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна
Рождение ребёнка
13.04.2020
Дочь: Леонтьева Ульяна Викторовна
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна
Рождение ребёнка
26.11.2023
Дочь: Леонтьева Яна Викторовна
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Валентиновна