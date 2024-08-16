Колобков Семён Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Колобков Георгий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Колобкова) Кристина (Христина) Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Колобков Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Колобкова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1916 ст.
Дочь: (Колобкова) Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Колобкова Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно