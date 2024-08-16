Колобков Семён Сергеевич 1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Колобков Семён Сергеевич

Место рождения

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Колобков Сергей Гаврилович

Мать: Колобкова Татьяна Дмитриевна

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобкова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Колобков Тихон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Колобков Георгий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Колобкова) Кристина (Христина) Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Колобков Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Колобкова Наталья Никифоровна

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1916 ст.

Дочь: (Колобкова) Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Колобкова Наталья Никифоровна

Воскресенское Сельцо, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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