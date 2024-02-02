Чулка Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулка Карл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1920

Отец: Чулка (culka) Георгий (Georgijs)

Мать: Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)

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