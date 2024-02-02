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Чулка Карл
Чулка Карл
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1920
Пол
Мужской
Отец
Чулка (Culka) Георгий (Georgijs)
1884 г.р.
Мать
Чулка (Culka) (Grunsteins) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1920
Отец:
Чулка (culka) Георгий (Georgijs)
Мать:
Чулка (culka) Marie-Mathilde (Мария-Матильда)
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