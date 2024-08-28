Минор (Бух) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минор (Бух) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минор) Валентина

Отец ребёнка: Минор Томас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минор Томас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минор Томас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минор) Лидия

Отец ребёнка: Минор Томас

Рождение ребёнка
05.11.1938

Дочь: Корчуганова (Бухнер) Вера

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Смерть
Неизвестно

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