Минор (Бух) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минор) Валентина
Отец ребёнка: Минор Томас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минор Томас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минор Томас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минор) Лидия
Отец ребёнка: Минор Томас
Рождение ребёнка
05.11.1938
Дочь: Корчуганова (Бухнер) Вера
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Смерть
Неизвестно