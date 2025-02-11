Конайка Ошанов
мужской, родился 1672, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгашкаДо 1654 г.р.
ОтецОштайка КодаровДо 1654 г.р.
Супруги
Нелюба Бугаева1674 г.р.
Дети
Степка Конайкин1691 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Оштайка Кодаров
Мать: Агашка
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нелюба Бугаева
Рождение ребёнка
1691
Сын: Степка Конайкин
Мать ребёнка: Нелюба Бугаева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно