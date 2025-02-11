Конайка Ошанов 1672 — найти родственников по фамилии на Familio

Конайка Ошанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1672, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
АгашкаДо 1654 г.р.
Отец
Оштайка КодаровДо 1654 г.р.
Супруги
Нелюба Бугаева1674 г.р.
Дети
Степка Конайкин1691 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Оштайка Кодаров

Мать: Агашка

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелюба Бугаева

Рождение ребёнка
1691

Сын: Степка Конайкин

Мать ребёнка: Нелюба Бугаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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