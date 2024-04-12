Борзов Прокофий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: Борзов Иван Фролов
Мать: Борзова Дарья Ермолина
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Ирина Гаврилова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)