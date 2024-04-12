Борзов Прокофий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзов Прокофий Иванов

Борзов Прокофий Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Борзов Иван Фролов

Мать: Борзова Дарья Ермолина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Борзов Михаил Прокофьев

Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Борзов Антон Прокофьев

Мать ребёнка: Борзова Ирина Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников (подмонастырская слобода Иосифо-Волоколамского монастыря) и друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Ирина Гаврилова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close